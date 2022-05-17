МИД: никаких новых событий на ирано-саудовских переговорах не произошло

"После последнего раунда переговоров (между Ираном и Судовской Аравией) никаких новых событий не произошло", сказал Хатибзаде в интервью ИРАНА, отвечая на соответствующий вопрос.

"Как и во всех подобных переговорах, на встрече был поднят ряд вопросов, в том числе о том, каким образом и на каком уровне продолжить переговоры", заявил он, добавив, что эти вопросы находятся в повестке дня обеих сторон на будущее.

При это он не стал комментировать не стал комментироать сообщения о том, что Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии в скором времени встретятся в Багдаде.

Ранее член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности заявил, что Тегеран и Эр-Рияд уже подписали подготовительные соглашения и в скором времени глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян встретится со своим коллегой из Саудовской Аравии в Ираке.

23 апреля в Багдаде состоялся 5-й раунд переговоров между Ираном Саудовской Аравией на уровне высокопоставленных представителей двух стран.

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