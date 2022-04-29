Посол Ирана в Ираке раскрыл подробности переговоров Тегерана и Эр-Рияда

"По итогам пятого раунда переговоров между Ираном и Саудовской Аравией, который состоялся в минувший четверг делегации двух стран согласовали дорожную карту для будущих переговоров", рассказал посол в пятницу в беседе ИРНА.

В ответ на вопрос о возможности возобновления работы посольств в столицах двух стран Масджеди заявил, что ход будущих переговоров определит, будут ли возобновлены посольства двух стран.

Он отметил, что в ходе недавнего раунда переговоров важным было достижение рамки на будущее. "Это был позитивный шаг, который освещает дальнейший путь для обеих сторон", указал посол.

Посол Ирана в Багдаде также указал на достигнутые соглашения между Ираном и Саудовской Аравией в ходе прошедших переговоров, заявив, что, во-первых, одно из соглашений касается «укрепления доверия» между двумя странами.

"Во-вторых — двустороннее сотрудничество, по таким вопросам, как хаджа и возобновления работы посольств, а в-третьих — региональные и международные повестки", резюмировал он.

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