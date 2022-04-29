Посол Ирана в Ираке раскрыл подробности переговоров Тегерана и Эр-Рияда

"По итогам пятого раунда переговоров между Ираном и Саудовской Аравией, который состоялся в минувший четверг делегации двух стран согласовали дорожную карту для будущих переговоров", рассказал посол в пятницу в беседе ИРНА.
В ответ на вопрос о возможности возобновления работы посольств в столицах двух стран Масджеди заявил, что ход будущих переговоров определит, будут ли возобновлены посольства двух стран.
Он отметил, что в ходе недавнего раунда переговоров важным было достижение рамки на будущее. "Это был позитивный шаг, который освещает дальнейший путь для обеих сторон", указал посол.
Посол Ирана в Багдаде также указал на достигнутые соглашения между Ираном и Саудовской Аравией в ходе прошедших переговоров, заявив, что, во-первых, одно из соглашений касается «укрепления доверия» между двумя странами.
"Во-вторых — двустороннее сотрудничество, по таким вопросам, как хаджа и возобновления работы посольств, а в-третьих — региональные и международные повестки", резюмировал он.
Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram
Тегеран, 29 апреля. ИРНА — Посол Ирана в Ираке Ирадж Масджеди раскрыл подробности недавних переговоров между Ираном и Саудовской Аравией в Багдаде, заявив, что стороны договорилась разработать дорожную карту для проведения следующего раунда переговоров.
"По итогам пятого раунда переговоров между Ираном и Саудовской Аравией, который состоялся в минувший четверг делегации двух стран согласовали дорожную карту для будущих переговоров", рассказал посол в пятницу в беседе ИРНА.
Похожие новости
-
Ирак сообщил о возможности восстановления политических отношений между Ираном и Саудовской Аравией
Тегеран, 27 апреля, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирака Ахмед аль-Сахаф в среду сообщил…
-
МИД Ирака: в Багдаде пройдет новый раунд переговоров между Ираном и Саудовской Аравией
Тегеран, 24 апреля, ИРНА – Глава МИД Ирака Фауд Хуссейн сказал, что новый раунд переговоров…
-
Состоялся 5-й раунд переговоров между Ираном и Саудовской Аравией
Тегеран, 23 апреля, ИРНА – Состоялся 5-й раунд переговоров между Ираном Саудовской Аравией…
Your Comment