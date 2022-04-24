МИД Ирака: в Багдаде пройдет новый раунд переговоров между Ираном и Саудовской Аравией

Сегодня глава МИД Ирака Фауд Хуссейн в интервью Иракскому национальному информационному Агентству (Ваа) заявил, что 5-й раунд переговоров между Ираном и Саудовской Аравией был позитивным.

Он также объявил, что новые переговоры между двумя странами пройдут в Ираке.

Ранее В 5-м раунде переговоров между двумя странами в Багдаде, Ирак, был сделан намного лучше прогноз относительно возобновления отношений между двумя странами.

В проведении данного раунда переговоров сыграли роль Ирак и Оман.

Основными темами переговоров при этом стали главные вызовы на пути возобновления отношений Ирана и Саудовской Аравии.

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