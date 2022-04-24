За сутки саудовская коалиция нарушила режим прекращения огня в Йемене 92 раз

Йеменский источник сообщил, что зафиксированные за последние сутки нарушения со стороны саудовской коалиции включали полет боевого самолета и самолетов-шпионов районами Саада и Мариб.
Удары продолжались в то время, когда специальный посланник ООН по Йемену Ханс Грундберг объявил о начале режима прекращения огня с 2 апреля. Перемирие должно было начаться 2 апреля вечером – с началом священного для мусульман месяца Рамадан.
26 марта представитель "Ансарулла" генерал Яхья Сариа сообщил о нападении беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в городах Рас-Танура и Рабиг, а также объекты инфраструктуры, расположенные в Эр-Рияде. По его словам, началась третья по счету операция под названием "Прорыв блокады".
Тегеран, 24 апреля, ИРНА – 92 нарушений режима прекращения огня в йеменских городах Саада и Мариб совершили силы коалиции арабских стран, возглавляемой Саудовской Аравией за минувшие сутки. Об этом сообщил информационное агентство «Саба» в воскресенье.
Йеменский источник сообщил, что зафиксированные за последние сутки нарушения со стороны саудовской коалиции включали полет боевого самолета и самолетов-шпионов районами Саада и Мариб.
Похожие новости
-
За сутки саудовская коалиция нарушила режим прекращения огня в Йемене 119 раз
Тегеран, 5 апреля, ИРНА –119 нарушений режима прекращения огня в йеменской провинции Ходейда…
-
-
Лидер в адрес Саудовской Аравии: найдите решение на выход из войны портив Йемена
Тегеран, 12 апреля, ИРНА - Верховный лидер Ирана аятолла али Хаменеи сказал в адрес Саудовской…
Your Comment