За сутки саудовская коалиция нарушила режим прекращения огня в Йемене 92 раз

Йеменский источник сообщил, что зафиксированные за последние сутки нарушения со стороны саудовской коалиции включали полет боевого самолета и самолетов-шпионов районами Саада и Мариб.

Удары продолжались в то время, когда специальный посланник ООН по Йемену Ханс Грундберг объявил о начале режима прекращения огня с 2 апреля. Перемирие должно было начаться 2 апреля вечером – с началом священного для мусульман месяца Рамадан.

26 марта представитель "Ансарулла" генерал Яхья Сариа сообщил о нападении беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в городах Рас-Танура и Рабиг, а также объекты инфраструктуры, расположенные в Эр-Рияде. По его словам, началась третья по счету операция под названием "Прорыв блокады".

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