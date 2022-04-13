Тысячи пациентов ждут открытия аэропорта Саны в Йемене

Тегеран, 13 апреля, ИРНА – Тысячи пациентов ждут возобновления работы аэропорта Саны, заявил председатель Верховного политического совета Йемена Махди Аль-Машат, призвав к усилению режима прекращения огня в стране.
Как сообщает телеканал «Аль-Масира», Машат на встрече со специальным посланником ООН по Йемену Хансом Грундбергом выразил надежду на попытку для реализации условий режима прекращения огня.
Он назвал приоритет в прекращении огня возобновлением работы аэропорта Сана, порта Ходейда, снятием блокады с Йемена и давлением на страны Саудовской коалиции для выполнения своих обязательств по гуманитарным вопросам.
По его словам, тысячи пациентов в Йемене ждут открытия аэропорта Саны, чтобы вылететь из страны для лечения.
Стороны в кризисе в Йемене согласились прекратить все наступательные воздушные, наземные и морские операции внутри Йемена и вблизи его границ. Они также договорились о том, что суда с топливом будут заходить в порт Ходейды, а коммерческие рейсы будут осуществляться в аэропорт Саны.
Перемирие началось 2 апреля вечером – с началом священного для мусульман месяца Рамадан.
Тегеран, 13 апреля, ИРНА – Тысячи пациентов ждут возобновления работы аэропорта Саны, заявил председатель Верховного политического совета Йемена Махди Аль-Машат, призвав к усилению режима прекращения огня в стране.
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