Глава МИД Ирана подчеркнул необходимость снятия блокады с Йемена

Указав на сопротивление йеменского народу ударам саудовской коалиции, Амир Абдоллахиян призвал к установлению постоянного режима прекращения огня и подготовлению почвы для начала межйеменских переговоров.
«Йеменский народ со своим духом сопротивления и разума должны принять решение о своей судьбе», отметил он.
Посол правительства национального спасения Йемена на этой встрече поблагодарил позицию правительства Ирана по Йемену.
Он также сообщил иранскому министру о последних событиях и процесс временного режима прекращения огня в Йемене.
Стороны в кризисе в Йемене согласились прекратить все наступательные воздушные, наземные и морские операции внутри Йемена и вблизи его границ. Они также договорились о том, что суда с топливом будут заходить в порт Ходейды, а коммерческие рейсы будут осуществляться в аэропорт Саны.
Перемирие началось 2 апреля вечером – с началом священного для мусульман месяца Рамадан.
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