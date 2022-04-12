Глава МИД Ирана подчеркнул необходимость снятия блокады с Йемена

Указав на сопротивление йеменского народу ударам саудовской коалиции, Амир Абдоллахиян призвал к установлению постоянного режима прекращения огня и подготовлению почвы для начала межйеменских переговоров.

«Йеменский народ со своим духом сопротивления и разума должны принять решение о своей судьбе», отметил он.

Посол правительства национального спасения Йемена на этой встрече поблагодарил позицию правительства Ирана по Йемену.

Он также сообщил иранскому министру о последних событиях и процесс временного режима прекращения огня в Йемене.

Стороны в кризисе в Йемене согласились прекратить все наступательные воздушные, наземные и морские операции внутри Йемена и вблизи его границ. Они также договорились о том, что суда с топливом будут заходить в порт Ходейды, а коммерческие рейсы будут осуществляться в аэропорт Саны.

Перемирие началось 2 апреля вечером – с началом священного для мусульман месяца Рамадан.

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