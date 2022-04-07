Мансур Хади передал власть президентскому руководящему совету

Как сообщает телеканал Al Jazeera, руководителем совета назначен Ришад Мухаммед аль-Алими.

Мансур Хади также распорядился, чтобы вице-президент Али Мохсен аль-Ахмар покинул занимаемую им должность.

"Как президент Йемена, желая участия реальных лидеров в управлении государством в этот переходный период, объявляю о создании президентского руководящего совета, который возьмет на себя управление государством политически, экономически и в сфере безопасности на весь переходный период", говорится в его обращении.

Главная функция совета, по словам президента, – объединение вооруженных сил Йемена под национальным командованием и прекращение раскола и вооруженных конфликтов в стране.

Кроме того, президентский руководящий совет отвечает за ведение переговоров о прекращении огня с движением Ансарулла.