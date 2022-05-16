16 мая 2022 г., 22:48
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Чжан Мин: Иран может стать постоянным членом в Шанхайской организации к 2023 году

Чжан Мин: Иран может стать постоянным членом в Шанхайской организации к 2023 году

Тегеран, 16 мая, ИРНА - Генеральный секретарь Шанхайской организации экономического сотрудничества (ШОС) Чжан Мин объявил, что Иран может к 2023 году получить постоянное членство в ШОС.

16 мая в Ташкенте в рамках визита Генерального секретаря ШОС Чжан Мина в Республику Узбекистан состоялась его встреча с и.о. Министра иностранных дел РУ В.И.Норовым.

Особое внимание было уделено ходу реализации повестки дня председательства Узбекистана в ШОС в 2021-2022 годах в контексте подготовки к заседанию Совета глав государств-членов Организации в Самарканде. Затрагивалась тематика расширения ШОС, в частности, процесс приема Исламской Республики Иран в ШОС в качестве полноправного члена, а также перспективы подписания новых меморандумов о предоставлении статуса партнера ШОС по диалогу, а также с некоторыми международными организациями.

По итогам обсуждения ситуации в регионе и в мире, обстановки в Афганистане собеседники пришли к единому пониманию того, что в условиях набирающей силу геополитической турбулентности, кардинально деформирующей международные отношения, государствам-членам ШОС необходимо активизировать усилия по последовательной консолидации Организации, укреплению ее сплочённости, повышению взаимного доверия и поддержки.

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