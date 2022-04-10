Объем экспорта ненефтяных товаров из Ирана составил $48 млрд 600 млн. за 2021 год

Расширение отношений с соседними странами и развитие торговли стали на повестке дня работы нового президента Ирана еще с первых дней его срока и все это привело к заключению многочисленных соглашений.

Обращение внимания на развитие торговли и отношения с соседними странами за 2021 год привело к росту объема экспорта ненефтяных товаров из Ирана на сумму $48 млрд 600 млн.

Объем внешней торговли страны при этом превысил 101 млрд долларов. Так, из этой суммы 84 процента импорта принадлежало сырью и необходимым товарам для производства, потому что производство развивается экспортом. Такая политика привела к росту экономики страны за 2021 год на 5.7 процента.

Рост экспорта ненефтяных товаров на 48 процентов за 2021 год также стал рекордным за последние 4 десятилетия.