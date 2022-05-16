Али Багери: Глобальная озабоченность энергетической безопасностью - это возможность для сотрудничества на мировой арене

Бегери сегодня на встрече с заместителем министра иностранных дел Словацкой Республики и сопровождающей делегацией Ингридом Брутковой заявил: «нынешняя ситуация в мире превратила безопасность энергетики и продовольствия в приоритетом многих стран, чем когда-либо раньше. Так, следует пользоваться случаем и смотреть на продовольственную безопасность и энергетическую безопасность как основой для сотрудничества, чтобы у всех наций была ясная перспектива на будущее», - заявил он.
Тегеран, 16 мая, ИРНА – Заместитель главы МИД Ирана по политическим вопросам Али Багери заявил, что глобальная озабоченность энергетической безопасностью - это возможность для сотрудничества на мировой арене.
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