16 мая 2022 г., 22:35
Journalist ID: 2388
News Code: 84755715
T T
0 Persons

Tags

Али Багери: Глобальная озабоченность энергетической безопасностью - это возможность для сотрудничества на мировой арене

Али Багери: Глобальная озабоченность энергетической безопасностью - это возможность для сотрудничества на мировой арене

Тегеран, 16 мая, ИРНА – Заместитель главы МИД Ирана по политическим вопросам Али Багери заявил, что глобальная озабоченность энергетической безопасностью - это возможность для сотрудничества на мировой арене.

Бегери сегодня на встрече с заместителем министра иностранных дел Словацкой Республики и сопровождающей делегацией Ингридом Брутковой заявил: «нынешняя ситуация в мире превратила безопасность энергетики и продовольствия в приоритетом многих стран, чем когда-либо раньше. Так, следует пользоваться случаем и смотреть на продовольственную безопасность и энергетическую безопасность как основой для сотрудничества, чтобы у всех наций была ясная перспектива на будущее», - заявил он.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha