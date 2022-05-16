Раиси поздравил с назначением нового главы правительства ОАЭ

В этом послании Эбрахим Раиси выразил надежду, что краеугольный камень развития и прогресса отношений между двумя странами Исламской Республикой Иран и Объединенными Арабскими Эмиратами, который был основан во времена покойного Шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна, также будет расширен за счет мудрости нового главы и в интересах двух стран, а также при сотрудничестве обеих сторон, чтобы засвидетельствовать растущее углубление взаимных отношений во всех областях.

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