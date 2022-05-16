16 мая 2022 г., 20:04
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Раиси поздравил с назначением нового главы правительства ОАЭ

Раиси поздравил с назначением нового главы правительства ОАЭ

Тегеран, 16 мая, ИРНА - Президент Ирана Эбрахим Раиси В послании обратился к шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну с назначением новым главой правительства ОАЭ и выразил надежду, что краеугольный камень развития отношений между двумя странами, который был заложен во времена покойного бывшего президента, будет расширен в интересах двух стран.

В этом послании Эбрахим Раиси выразил надежду, что краеугольный камень развития и прогресса отношений между двумя странами Исламской Республикой Иран и Объединенными Арабскими Эмиратами, который был основан во времена покойного Шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна, также будет расширен за счет мудрости нового главы и в интересах двух стран, а также при сотрудничестве обеих сторон, чтобы засвидетельствовать растущее углубление взаимных отношений во всех областях.

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