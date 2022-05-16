Раиси поздравил с назначением нового главы правительства ОАЭ

В этом послании Эбрахим Раиси выразил надежду, что краеугольный камень развития и прогресса отношений между двумя странами Исламской Республикой Иран и Объединенными Арабскими Эмиратами, который был основан во времена покойного Шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна, также будет расширен за счет мудрости нового главы и в интересах двух стран, а также при сотрудничестве обеих сторон, чтобы засвидетельствовать растущее углубление взаимных отношений во всех областях.
Тегеран, 16 мая, ИРНА - Президент Ирана Эбрахим Раиси В послании обратился к шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну с назначением новым главой правительства ОАЭ и выразил надежду, что краеугольный камень развития отношений между двумя странами, который был заложен во времена покойного бывшего президента, будет расширен в интересах двух стран.
Похожие новости
-
Глава МИД Ирана отправился в ОАЭ
Тегеран, 16 мая, ИРНА – Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян в понедельник…
-
Новым президентом ОАЭ стал наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Тегеран, 14 мая, ИРНА - Верховный федеральный совет ОАЭ в субботу избрал президентом наследного…
-
Раиси выразил соболезнования в связи с кончиной президента ОАЭ
Тегеран, 14 мая, ИРНА – Президент Ирана Эбрахим Раиси в субботу выразил соболезнования в связи…
Your Comment