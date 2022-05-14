14 мая 2022 г., 14:37
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Новым президентом ОАЭ стал наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян

Новым президентом ОАЭ стал наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян

Тегеран, 14 мая, ИРНА - Верховный федеральный совет ОАЭ в субботу избрал президентом наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайян.

Наследный принц столичного эмирата Абу-Даби, который фактически правил страной в последние восемь лет, стал новым президентом ОАЭ после смерти его брата, правителя страны Халифы бен Зейда, сообщило в субботу эмиратское агентство WAM.

Решение об избрании принял Верховный федеральный совет. В субботу входящие в состав совета правители других шести эмиратов собрались во дворце Мухаммеда бен Зейда для соболезнований в связи со смертью главы государства.

Бывший президент ОАЭ, который правил страной с 2004 года, скончался в пятницу после продолжительной болезни в возрасте 73 лет.

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