Исфаханский футбольный клуб «Сепахан» примет участие в Кубке памяти Казачёнка

В турнире примут участие команды 2006 года рождения «Зенита», «Локомотива», иранского «Сепахана» и минского «Динамо». «Газпром»-Академия покажет все матчи в прямом эфире.

Согласно регламенту формат турнира представляет собой круговую систему: команды проведут матчи друг с другом и разыграют места с первого по четвертое. Места в турнирной таблице по итогам турнира определятся по сумме очков, набранных во всех сыгранных матчах. Продолжительность игр — два тайма по 40 минут.

Календарь турнира:

13 мая

11:00 «Зенит» — «Локомотив»

12:40 Церемония открытия

13:30 «Сепахан» — «Динамо» Минск

14 мая

11:00 «Сепахан» — «Зенит»

13:10 «Динамо» Минск — «Локомотив»

15 мая

11:00 «Локомотив» — «Сепахан»

13:10 «Зенит» — «Динамо» Минск

Кубок, названный в честь легендарного нападающего сине-бело-голубых, проходит в «Газпром»-Академии «Зенита» с 2009 года, директором которой Владимир Александрович Казачёнок работал с 2013 года. В 2017 году, за месяц до старта очередного Кубка Казачёнка, Владимира Александровича не стало — с этого момента к названию турнира добавилось слово «памяти».

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