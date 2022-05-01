Иранская ФК «Фулад» вышла в 1/8 финала ЛЧ Азии

«Фулад» как единственная иранская команда в этом турнире в 2014 году также вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов Азии. Подопечным Джавада Некунама во второй раз удалось выйти из группы без одного поражения.
Иранская команда занял первое место в третьей группе, получив путевку в плей-офф. «Фулад» во втором раунде сыграет с саудовской «Аль-Фейсали».
Тегеран, 1 мая, ИРНА – Футбольная команда «Фулад» во второй раз вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов Азии.
«Фулад» как единственная иранская команда в этом турнире в 2014 году также вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов Азии. Подопечным Джавада Некунама во второй раз удалось выйти из группы без одного поражения.
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