Клубный футбол Ирана занял 4-е место в Азии в новом рейтинге

По данным Footy Ranking, клубный футбол Ирана занял 4-е место после Южной Кореи и его квота в Лиге чемпионов Азии увеличилась на 3+1.
Это повышение получилось благодаря хороших результатов иранских футбольных команд «Фулад-е Хузестан» и «Сепахан».
Тегеран, 24 апреля, ИРНА – По версии Footy Ranking в новом рейтинге клубный футбол Ирана поднялся а одну позицию и занял 4-е место в Азии. При этом квота страны в Лиге чемпионов Азии увеличилась на 3+1.
Тегеран, 24 апреля, ИРНА - Один гол и голевая передача иранского нападающего Сердара Азмуна…
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