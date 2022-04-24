24 апр. 2022 г., 16:06
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Клубный футбол Ирана занял 4-е место в Азии в новом рейтинге

Клубный футбол Ирана занял 4-е место в Азии в новом рейтинге

Тегеран, 24 апреля, ИРНА – По версии Footy Ranking в новом рейтинге клубный футбол Ирана поднялся а одну позицию и занял 4-е место в Азии. При этом квота страны в Лиге чемпионов Азии увеличилась на 3+1.

По данным Footy Ranking, клубный футбол Ирана занял 4-е место после Южной Кореи и его квота в Лиге чемпионов Азии увеличилась на 3+1.

Это повышение получилось благодаря хороших результатов иранских футбольных команд «Фулад-е Хузестан» и «Сепахан».

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