24 апр. 2022 г., 09:18
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Сердар Азмун забил дебютный гол за «Байер»

Сердар Азмун забил дебютный гол за «Байер»

Тегеран, 24 апреля, ИРНА - Один гол и голевая передача иранского нападающего Сердара Азмуна помогли «Байер» обыграть «Гройтер Фюрт».

Во время матча 31-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «Гройтер Фюрт» — «Байер» отличился нападающий команды из Леверкузена Сердар Азмун. Отметим, что это дебютный гол иранца за немецкую команду. Матч с «Гройтер Фюрт» стал для Азмуна восьмым в составе «Байера».

После 30 сыгранных туров «Байер» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, набрав 52 очка. «Гройтер Фюрт» — на 18-й строчке.
27-летний Азмун стал игроком «Байера» 30 января 2022 года, перейдя из «Зенита». Ранее иранский нападающий согласовал с леверкузенским клубом предварительный контракт, который должен был вступить в силу летом. Однако «Байер» сумел договориться с «Зенитом», и сделка была осуществлена в зимнее трансферное окно. Контракт иранца с «фармацевтами» рассчитан до 2027 года. 

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