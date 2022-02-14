14 февр. 2022 г., 14:07
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News Code: 84651019
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Сердар Азмун финансирует женскую команду по волейболу в Иране

Сердар Азмун финансирует женскую команду по волейболу в Иране

Гомбеде-Кавус, 14 февраля, ИРНА – Женская команда по волейболу «Гомбеде-Кавус», которая стала чемпионом на лиге 1 Ирана, примет участие в следующем сезоне Премьер-лиги при финансовой поддержке капитана иранской национальной футбольной команды Сердара Азмуна.

Бывший нападающий «Зенита» Азмун в целях поддержки талантов женщин своего города решил финансировать женскую команду по волейболу «Гомбеде-Кавус».
Азмун в январе заключил соглашение с немецким «Байером» до 2027 года. На данный момент планируется, что он перейдёт в леверкузенскую команду летом 2022 года, после того как истечёт его контракт с «Зенитом».

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