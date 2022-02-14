Сердар Азмун финансирует женскую команду по волейболу в Иране

Бывший нападающий «Зенита» Азмун в целях поддержки талантов женщин своего города решил финансировать женскую команду по волейболу «Гомбеде-Кавус».

Азмун в январе заключил соглашение с немецким «Байером» до 2027 года. На данный момент планируется, что он перейдёт в леверкузенскую команду летом 2022 года, после того как истечёт его контракт с «Зенитом».