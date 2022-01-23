Радимов: Азмун принес много пользы "Зениту", грустно прощаться с ним

В субботу пресс-служба леверкузенского "Байера" объявила о подписании контракта с иранским форвардом. Азмун будет выступать за немецкую команду с сезона-2022/23. Контракт 27-летнего игрока с "Зенитом" истекает в июне.

"Сердар - очень хороший футболист. Он принес "Зениту" много пользы, принял непосредственное участие в чемпионских сезонах. Сложно сказать, вызывает ли сожаление его уход из клуба. С одной стороны, Азмун и так отдал команде много сил и времени. С другой - грустно, когда приходится прощаться с хорошим футболистом, но это жизнь", - сказал Радимов РИА Новости.

В России Азмун выступал также за казанский "Рубин" и "Ростов". Вместе с "Зенитом" футболист стал трехкратным чемпионом России, обладателем национального кубка и суперкубка (дважды). В составе сборной Ирана провел 60 матчей и забил 39 мячей. По числу голов он занимает третье место в истории национальной команды.