10 мая 2022 г., 16:45
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Глава МИД Ирана поздравил с 30-летием установления дипломатических отношений между Ираном и Узбекистаном

Глава МИД Ирана поздравил с 30-летием установления дипломатических отношений между Ираном и Узбекистаном

Тегеран, 10 мая, ИРНА - В послании исполняющему обязанности министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимиру Норов министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян поздравил с 30-летием начала дипломатических отношений между Ираном и Узбекистаном.

Хосейн Амир Абдоллахиан заявил в этом послании, что «это событие очень важно как отправная точка дружественных и растущих отношений между двумя странами. Официальные лица двух стран уже давно пытаются устранить препятствия и учесть культурные и цивилизационные общности для расширения сотрудничества во всех областях. Я уверен, что, учитывая позитивные изменения в двусторонних взаимодействиях в последние годы и потенциальные возможности, существующие между двумя странами, нас ждет очень светлое будущее».

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