Иран считает неприемлемым турецкий проект по строительству плотин на пограничных водах

«Мы не убеждены в строительстве Турцией плотины на пограничных водах и громко объявляем, что это действие неприемлемо, и мы выступаем против него», заявил иранский министр иностранных дел на открытом заседании парламента.

«Я на двух встречах в Тегеране и Нью-Йорке и в ходе телефонного разговора попросил министра иностранных дел Турции обратить внимание на строительство плотин на реке Аракс», отметил он.

По его словам, 4 месяца назад Иран предлагал Турции создать совместный комитет по вопросам воды, чтобы гарантировать, что строительство Турцией плотины не окажет негативного воздействия на воду, импортируемую в Исламскую Республику Иран.

Амир Абдоллахиян также заявил о переговорах с иракской стороны по этому вопросу.

Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф также назвал вопрос воды в Иране и регионе одним из важных приоритетов.

«Мы видим вопрос воды в сфере национальной безопасности», отметил он, добавив, что министерство иностранных дел и остальные соответствующие организации должны предпринять усилия, чтобы следить за вопросом права воды.

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