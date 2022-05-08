8 мая 2022 г., 22:51
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Амир Абдоллахиян провел встречу с послами Ирана в Ираке, России и Сингапуре

Амир Абдоллахиян провел встречу с послами Ирана в Ираке, России и Сингапуре

Тегеран, 8 мая, ИРНА – Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел встречу с послами Ирана в Ираке, России и Сингапуре.

Сегодня посол Ирана в Ираке Мохаммад Казем Але Садег на встрече с Амиром Абдоллахияном обсудил последнюю ситуацию с отношениями с Ираком. При этом Амир Абдоллахиян назвал Иран и Ирак двумя важными странами в регионе и призвал к расширению отношений во всех областиях.

Также на встрече с Амиром Абдоллахияном посол Ирана в России Казем Джалали предоставил отчет об уровне отношений между двумя странами

Глава МИД Ирана также указал на важность отношений между двумя странами в различных политических, экономических и культурных областях. Он подчеркнул необходимость реализации соглашений между двумя странами и использования существующего потенциала, особенно в экономическом и торговом секторах.

Еще на встрече с послом Исламской Республики Иран в Сингапуре Амир Абдоллахиян дал необходимые рекомендации по предоставлению соответствующих консульских услуг иранцам, проживающим в Сингапуре, так, он подчеркнул важность отношений между двумя странами в различных областях, особенно экономического сотрудничества.

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