Амир Абдоллахиян провел встречу с послами Ирана в Ираке, России и Сингапуре

Сегодня посол Ирана в Ираке Мохаммад Казем Але Садег на встрече с Амиром Абдоллахияном обсудил последнюю ситуацию с отношениями с Ираком. При этом Амир Абдоллахиян назвал Иран и Ирак двумя важными странами в регионе и призвал к расширению отношений во всех областиях.

Также на встрече с Амиром Абдоллахияном посол Ирана в России Казем Джалали предоставил отчет об уровне отношений между двумя странами

Глава МИД Ирана также указал на важность отношений между двумя странами в различных политических, экономических и культурных областях. Он подчеркнул необходимость реализации соглашений между двумя странами и использования существующего потенциала, особенно в экономическом и торговом секторах.

Еще на встрече с послом Исламской Республики Иран в Сингапуре Амир Абдоллахиян дал необходимые рекомендации по предоставлению соответствующих консульских услуг иранцам, проживающим в Сингапуре, так, он подчеркнул важность отношений между двумя странами в различных областях, особенно экономического сотрудничества.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram