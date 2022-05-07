Посол: у Ирана и Беларуси есть точки соприкосновения по многим направлениям сотрудничества

Во время встречи с управляющим директором организации портов и морского судоходства провинции Хормозган Алирезой Мохаммади Караджи-ран, Кольцов высоко оценил объекты и инфраструктуру порта Шахид Раджаи.
Касаясь последних событий в регионе и Восточной Европе, он сказал, что Беларусь заинтересована в транзите товаров через Иран.
Он добавил, что Беларусь может использовать возможности иранских портов и железных дорог для транзита различных грузов.
Он заявил о готовности Беларуси увеличить уровень торговых обменов и открыть путь для присутствия и инвестиций иранских компаний.
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Тегеран, 7 мая. ИРНА — Посол Беларуси в Иране Дмитрий Кольцов заявил, что у Тегерана и Минска есть точки соприкосновения по многим направлениям сотрудничества.
Во время встречи с управляющим директором организации портов и морского судоходства провинции Хормозган Алирезой Мохаммади Караджи-ран, Кольцов высоко оценил объекты и инфраструктуру порта Шахид Раджаи.
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