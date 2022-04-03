Москва: нападение на Белоруссию будет приравниваться к нападению на Россию

"Мы объединены взаимными обязательствами во-первых, в рамках нашего союзного государства, и, кроме того, в рамках ОДКБ. Естественно, нападение на любого члена ОДКБ, особенно нападение на нашего ближайшего союзника, является, по сути, приравнивается, к нападению на РФ. Поэтому здесь абсолютная взаимная поддержка России и Белоруссии, это является абсолютной константой, и никто не может и не должен подвергать это сомнению", - сказал Песков в интервью каналу "Беларусь 1" в ответ на вопрос о действиях Москвы в случае агрессии НАТО в сторону Белоруссии, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никто в РФ никогда не делал такого, что могло бы быть расценено как вмешательство во внутренние дела Минска, потому что Москва дорожит союзничеством с Белоруссией.

"Президент Беларуси во время последних бесед с Путиным рассказывал ему о процессе внесения поправок (в конституцию Белоруссии – ред.). Но ни разу, естественно, ни российский президент, ни кто-то в России не делал чего-то, что могло бы восприниматься как попытка вмешательства во внутренние дела. Об этом не может быть и речи, мы слишком дорожим нашим союзничеством с Белоруссией, чтобы делать что-то, что будет означать вмешательство во внутренние дела", - сказал Песков в интервью белорусскому каналу "Беларусь 1", комментируя по просьбе корреспондента домыслы белорусской оппозиции, что Россия "надиктовала" поправки в недавно принятую на референдуме конституцию Белоруссии.