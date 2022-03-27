В ЛНР пройдет референдум о вхождении в состав РФ

"Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведён референдум, на котором народ реализует своё абсолютное конституционное право и выскажет своё мнение по поводу вступления в Российскую Федерацию. Я почему-то уверен, что это именно так и будет", сказал он.

О провозглашении Донецкой и Луганской народных республик на юго-востоке Украины стало известно в 2014 году в результате массовых протестов против руководства страны, пришедшего к власти после Евромайдана. С тех пор на этих территориях протекает вооружённый конфликт.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение, что Россия признаёт ДНР и ЛНР в административных границах республик, а 24 февраля по приказу президента России на территории Украины началась «военная операция».