Раиси: расширение НАТО представляет собой серьезную угрозу безопасности независимых стран

"В четверг президент Ирана Эбрахим Раиси провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным", сообщили на сайте иранского президента.

Заявив, что расширение НАТО на восток вызывает напряженность, президент отметил, что это представляет собой серьезную угрозу стабильности и безопасности независимых стран в различных регионах.

Кроме того, президент Ирана выразил надежду, что происходящее в Украине события закончатся в интересах народов обеих стран и всего региона.

Рассмотрены вопросы, касающиеся дипломатических усилий с целью сохранения и полноценного выполнения совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. "Предоставление надежных гарантий, прекращение политических претензий и фактическая отмена санкций являются предпосылками для достижения надежного соглашения", сказал президент Ирана.

Владимир Путин, в свою очередь, информировал о развитии ситуации вокруг Украины в контексте решения о проведении специальной военной операции для защиты мирного населения республик Донбасса в соответствии с нормами международного права и обязательствами по соглашениям о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.