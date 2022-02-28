Посольство Ирана в Болгарии принимает усилия для возвращения иранцев из Украины на родину

Как сообщает посольство Ирана в Болгарии, иранские граждане, выехавшие из Украины, без болгарской визы могут временно въехать в страну, а вернуться в Иран через Турцию.

Посольство Ирана в Софии готово предлагать консульские услуги иранским гражданам.

Ранее внешнеполитическое ведомство также сообщило о том, что граждане Азербайджана могут возвратиться на родину через Польшу, Румынию, Болгарию и Венгрию.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. 21 февраля Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.