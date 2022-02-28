28 февр. 2022 г., 13:12
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Посольство Ирана в Болгарии принимает усилия для возвращения иранцев из Украины на родину

Посольство Ирана в Болгарии принимает усилия для возвращения иранцев из Украины на родину

Белград, 28 февраля, ИРНА – Посольство Исламской Республики Иран в Болгарии способствует иранцам, проживающим на Украине, возвращаться на родину.

Как сообщает посольство Ирана в Болгарии, иранские граждане, выехавшие из Украины, без болгарской визы могут временно въехать в страну, а вернуться в Иран через Турцию.
Посольство Ирана в Софии готово предлагать консульские услуги иранским гражданам.
Ранее внешнеполитическое ведомство также сообщило о том, что граждане Азербайджана могут возвратиться на родину через Польшу, Румынию, Болгарию и Венгрию.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. 21 февраля Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.

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