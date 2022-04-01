1 апр. 2022 г., 12:23
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Цены на газ в Европе превысили $1450 после указа Путина

Цены на газ в Европе превысили $1450 после указа Путина

Тегеран, 1 апреля. ИРНА — В Европе цены на газ поднялись выше $1450 за тысячу кубометров после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами в рублях, пишет ТАСС.

Цена майского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах подскочила до $1 453 за 1 тыс. куб. м, или €127,37 за МВт*ч  (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт*ч ).

Затем стоимость газа немного скорректировалась. По состоянию на 16:37 мск, газ на бирже в Европе торгуется на уровне $1 393 за 1 тыс. куб. м, или €121,7 за МВт*ч .

Президент РФ Владимир Путин в четверг подписал указ, который с 1 апреля определяет новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Согласно указу, такие покупатели будут обязаны открывать в Газпромбанке специальные рублевые счета для оплаты поставок.

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