Цены на газ в Европе превысили $1450 после указа Путина

Цена майского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах подскочила до $1 453 за 1 тыс. куб. м, или €127,37 за МВт*ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт*ч ).

Затем стоимость газа немного скорректировалась. По состоянию на 16:37 мск, газ на бирже в Европе торгуется на уровне $1 393 за 1 тыс. куб. м, или €121,7 за МВт*ч .

Президент РФ Владимир Путин в четверг подписал указ, который с 1 апреля определяет новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Согласно указу, такие покупатели будут обязаны открывать в Газпромбанке специальные рублевые счета для оплаты поставок.