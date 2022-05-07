Иран выиграл шестое золото на Сурдлимпиаде-2022 в Бразилии

По итогам пятого дня соревнований, иранская команда в составе Марьяма Ходабанде и Мортезы Резы Сефат завоевали золотую медаль в командной дисциплине.

Ранее Марьям Ходабанде и Мортеза Реза Сефат завоевали первое и второе места титулы в индивидуальных соревнованиях по пхумсе соответственно.

В бразильском городе Кашиас-ду-Сул проходит летняя Дефлимпиада-2021 – спортивные соревнования людей с нарушениями слуха.

В состав иранской делегации вошли 75 спортсменов в 8 дисциплинах.

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