7 мая 2022 г., 10:46
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Иран выиграл шестое золото на Сурдлимпиаде-2022 в Бразилии

Иран выиграл шестое золото на Сурдлимпиаде-2022 в Бразилии

Тегеран, 7 мая. ИРНА — Сборная Ирана по пхумсе принесла иранской команде шестую золотую медаль на Сурдлимпиаде-2022, которая проходит в бразильском Кашиас-ду-Суле.

По итогам пятого дня соревнований, иранская команда в составе Марьяма Ходабанде и Мортезы Резы Сефат завоевали золотую медаль в командной дисциплине.
Ранее Марьям Ходабанде и Мортеза Реза Сефат завоевали первое и второе места титулы в индивидуальных соревнованиях по пхумсе соответственно.
В бразильском городе Кашиас-ду-Сул проходит летняя Дефлимпиада-2021 – спортивные соревнования людей с нарушениями слуха.
В состав иранской делегации вошли 75 спортсменов в 8 дисциплинах.
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