Женская сборная Ирана по кумитэ выиграла золотую медаль Дефлимпиады

В соревнованиях среди спортсменов с нарушениями слуха сборная Ирана по Кумитэ завоевала золотую медаль.

Кроме того, золотую медаль в весовой категории до 60 кг завоевал иранский каратист Милад Садег-заде. Иранки Зейнаб Хасанпур (до 55 кг) и Бита Джавахери (свыше 68 кг) завоевали серебряные медали, а мужская сборная Ирана по кумитэ, Хакиме Закизаде, Сара Адриа, Хоссейн Фарахани и Можде Мардани — бронзовые награды.

В бразильском городе Кашиас-ду-Сул проходит летняя Дефлимпиада-2021 – спортивные соревнования людей с нарушениями слуха.

В состав иранской делегации вошли 75 спортсменов в 8 дисциплинах.

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