20 иранских спортсменок примут участие в сурдлимпийских играх 2022 года

Иранские спортсменки примут участие в Сурдлимпийских играх в Бразилии в 2022 году по 4 дисциплинам: тхэквондо, карате, стрельбе из лука и легкой атлетике.

Летние Сурдлимпийские игры 2021 года пройдут с 01 мая 2022 года по 15 мая 2022 года в Кашиас-ду-Сул, Бразилия.

Сурдлимпийские игры - это международное мультиспортивное мероприятие, организованное Международным комитетом по спорту для глухих (ICSD – Международный комитет по спорту для глухих). Первые Игры, состоявшиеся в Париже в 1924 году, также стали первым спортивным мероприятием для людей с особыми потребностями.

Летние Сурдлимпийские игры проводятся каждые 4 года и являются старейшим мультиспортивным мероприятием после Олимпийских игр. Ожидается, что в 24-м летних Играх примут участие 6500 человек, включая глухих спортсменов и технические комиссии и команды из более чем 90 стран.