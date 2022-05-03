Экспорт чая из Ирана в прошлом году составил 28 млн долларов

Об этом заявил во втоник официальный представитель Таможенной администрации Ирана Рухолла Латифи.

"За прошедший иранский год Иран экспортировал 27,272 тыс. тонн чая на сумму 28 млн долларов в 25 стран мира", сказал Латифи, добавив, что экспрот иранского чая за указанный период увеличился на 68% в весовом выражении, а на 77% — в стоимостном выражении.

Он отметил, что больше всего чая Иран экспортировал в ОАЭ — на сумму $8,7 млн, Турцию — на сумму $3,5 млн, и Россию — на сумму $3,09 млн.

Следующие места среди крупнейших покупателей иранского чая за прошедший 1400 год заняли Индия, Ирак, Туркменистан, Узбекистан, Кения, Казахстан и Афганистан.

Кроме того, добавил он, за отчетный период Иран импортировал 75,379 тыс. тонн чая на сумму 386,160 млн долларов из 10 стран.

Больше всего чая в Иран поставили Индия - на сумму 168 млн долларов (34,285 тыс. тонн).

По словам Латифи, Шри-ланка поставила 18,326 тыс. тонн чая в Иран на сумму $107 млн, а ОАЭ — 14,368 тыс. тонн на сумму 71,5 млн тонн.

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