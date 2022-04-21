Экспорт из Ирана в Африку вырос на 107%

"В 1399 году иранский экспорт в африканские страны составил около 579 миллионов долларов, увеличившись на 107 процентов до 1195 миллионов долларов в 1400 году, что считается новым рекордом по сравнению с предыдущими годами", сказал Пилтан.
Пилтан добавил, что Гана была крупнейшим покупателем иранских товаров за прошедший год, поскольку за этот период африканская страна закупила у Ирана товаров на сумму 353 миллиона долларов.
По словам, Главы арабского и африканского офиса Организации содействия торговле Ирана, следующие места среди крупнейших покупателей иранских товаров заняли Южная Африка ($254 млн), Нигерия ($125 млн), Музамбик ($98 млн) и Кения ($77 млн).
Кроме того, добавил он, за отчетный период импорт из Африки в Иран оставался низким и составлял 60 миллионов долларов, что на 37% меньше, чем за аналогичный период 1399 года.
Тегеран, 21 апреля. ИРНА — Глава арабского и африканского офиса Организации содействия торговле страны (TPO) Фарзад Пилтан заявил, что иранский экспорт в африканские страны в прошлом иранском году (завершился 20 марта 2022 года) достиг в общей сложности 1195 миллионов долларов, что на 107% больше, чем годом ранее.
"В 1399 году иранский экспорт в африканские страны составил около 579 миллионов долларов, увеличившись на 107 процентов до 1195 миллионов долларов в 1400 году, что считается новым рекордом по сравнению с предыдущими годами", сказал Пилтан.
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