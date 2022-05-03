Экспорт молочной продукции из Ирана вырос на 30%

По словам Мохаммадпура, Иран занимает значительную часть молочного рынка России, Евразии, Узбекистана, Азербайджана, Ирака, Афганистана, Пакистана и Туркменистана.

"Молочная промышленность Ирана планирует увеличить экспорт в 1401 (иранском календарном) году, чтобы страна получила большую долю на рынке соседних стран", отметил он.

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