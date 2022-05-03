3 мая 2022 г., 12:06
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Экспорт молочной продукции из Ирана вырос на 30%

Экспорт молочной продукции из Ирана вырос на 30%

Тегеран, 3 мая. ИРНА — Объем экспорта молочной продукции из Ирана с начала текущего иранского календарного года (начался 20 марта 2022 года) увеличился на 30%. Об этом заявил во вторник генеральный директор компании «Иранская молочная промышленность» Али Асгар Мохаммадпур.

По словам Мохаммадпура, Иран занимает значительную часть молочного рынка России, Евразии, Узбекистана, Азербайджана, Ирака, Афганистана, Пакистана и Туркменистана.
"Молочная промышленность Ирана планирует увеличить экспорт в 1401 (иранском календарном) году, чтобы страна получила большую долю на рынке соседних стран", отметил он.
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