В Иране заявили, что рассчитывают на возобновление поставок молочной продукции в Россию

"В экспорте молочной продукции возникла некая проблема. Конечно, мы надеемся, что, учитывая качество иранской молочной продукции, Россельхознадзор посодействует и поспособствует решению этой проблемы", - отметил он в беседе с корреспондентом ТАСС в ходе своей рабочей поездки в Петербург.

Как сообщалось в июне, посол Ирана обратился к главе Россельхознадзора Сергею Данкверту с просьбой рассмотреть возможность снятия ограничений. В конце февраля Россельхознадзор был вынужден ввести временные ограничения на экспорт молочных товаров из Ирана через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр", расположенный на границе России в Республике Дагестан. Решение было принято после выявления фактов ввоза иранской молочной продукции без соответствующих разрешений Россельхознадзора, с несоблюдением температурного режима транспортировки и с предприятий, не аттестованных на поставки в страны ЕАЭС.

Зареи добавил, что основной продукцией, экспортируемой из Ирана в РФ, являются продукты сельского хозяйства и морепродукты. "Наш товарооборот всегда был в пользу России, потому что РФ является поставщиком ряда товаров первой необходимости. Помимо этих товаров, на мой взгляд, необходимо, чтобы страны задумались, как увеличить товарооборот и других категорий товаров", - отметил он.

Согласно информации, опубликованной Евразийской экономической комиссией, в 2020 году товарооборот Ирана и России составил $2,22 млрд, из которых 1,42 млрд приходится на экспорт из РФ. По сравнению с 2019 годом торговля между двумя странами выросла на 39,8%.