2 мая 2022 г., 11:30
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В Иране более 5 млн человек были застрахованы бесплатно

В Иране более 5 млн человек были застрахованы бесплатно

Тегеран, 2 мая, ИРНА – Согласно закону о бюджете текущего иранского 1401 года, сейчас только 500 тыс. человек в Иране не имеют медицинской страховки, а более пяти млн 792 тыс. человек получили бесплатную медицинскую страховку. Об этом сообщил генеральный директор Организации медицинской страховки Ирана Мохаммад Мехди Насехи в воскресенье.

Он отметил, что МВД и министерство здравоохранения и медицинского образования Ирана предпринимают усилия, чтобы предоставлять медицинское страхование всем иностранным гражданам.
Напомним, более миллиона легальных просителей убежища и 2 миллиона нелегальных в Иране пользуются медицинским страхованием, что делает Иран лидером по оказанию медицинской помощи просителям убежища.

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