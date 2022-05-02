В Иране более 5 млн человек были застрахованы бесплатно

Он отметил, что МВД и министерство здравоохранения и медицинского образования Ирана предпринимают усилия, чтобы предоставлять медицинское страхование всем иностранным гражданам.

Напомним, более миллиона легальных просителей убежища и 2 миллиона нелегальных в Иране пользуются медицинским страхованием, что делает Иран лидером по оказанию медицинской помощи просителям убежища.

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