17 февр. 2020 г., 13:57
Journalist ID: 2388
News Code: 83678000
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Представитель ВОЗ высоко оценил систему здравоохранения Ирана

Представитель ВОЗ высоко оценил систему здравоохранения Ирана

Тегеран, 17 февраля, ИРНА - Представитель ВОЗ в Иране Кристоф Хамельманн назвал сильной систему здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи Ирана и заявил, что Иран в последние десятилетия разработал надежную крупномасштабную систему здравоохранения, которая началась в сельской местности с работниками общественного здравоохранения.

«С созданием системы первичной медико-санитарной помощи в Иране общественное здравоохранение значительно улучшилось, что отражается в процессе изменения показателей здоровья в Иране», - сказал он.

«С начала оказания первичной медико-санитарной помощи в Иране было сделано много разработок для улучшения услуг и более полного удовлетворения потребностей людей в области здравоохранения, в том числе программа семейного врача в сельской местности, медицинское страхование в сельских районах, программа семейного врача в провинциях, подготовка семейных врачей в 12 университетах медицинских наук лишь являются одними из удачных примеров медико-санитарной помощи», - добавил он.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в Иране  также заявил, что повышение качества услуг стоит в повестке дня Министерства здравоохранения и медицинского образования Исламской Республики Иран.

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