Представитель ВОЗ высоко оценил систему здравоохранения Ирана

«С созданием системы первичной медико-санитарной помощи в Иране общественное здравоохранение значительно улучшилось, что отражается в процессе изменения показателей здоровья в Иране», - сказал он.

«С начала оказания первичной медико-санитарной помощи в Иране было сделано много разработок для улучшения услуг и более полного удовлетворения потребностей людей в области здравоохранения, в том числе программа семейного врача в сельской местности, медицинское страхование в сельских районах, программа семейного врача в провинциях, подготовка семейных врачей в 12 университетах медицинских наук лишь являются одними из удачных примеров медико-санитарной помощи», - добавил он.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в Иране также заявил, что повышение качества услуг стоит в повестке дня Министерства здравоохранения и медицинского образования Исламской Республики Иран.

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