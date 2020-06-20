Иран является лидером в предоставлении медицинского страхования афганским мигрантам

Исламская Республика Иран является одной из немногих стран, которая предоставила комплексное медицинское страхование мигрантам, как свои гражданам.

Представитель Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) Эво Фрисен призвал международное сообщество оказывать постоянную поддержку УВКБ в декабре 2018 года в целях дальнейшего расширения его услуг для беженцев.

По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), в Иране зарегистрировано около миллиона афганских беженцев.

Около двух миллионов афганских беженцев также незаконно живут в Иране без документов, удостоверяющих личность.

Однако образование для афганских мигрантов, как легальных, так и нелегальных, в Иране бесплатное, и они пользуются недискриминационной медицинской помощью.