Посол РФ в Иране и председатель Ирано-Российской торговой палаты обсудили перспективы расширения отношений

"1 мая 2022 года посол России в Иране Леван Джагарян провел в Реште встречу с председателем Ирано-Российской торговой палаты Хади Тизхушем Табаном. Стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы расширения российско-иранских торгово-экономических отношений с акцентом на развитие межрегиональных связей", сообщили в Telegram-канале посольства РФ в Тегеране.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram