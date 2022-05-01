1 мая 2022 г., 22:36
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Посол РФ в Иране и председатель Ирано-Российской торговой палаты обсудили перспективы расширения отношений

Посол РФ в Иране и председатель Ирано-Российской торговой палаты обсудили перспективы расширения отношений

Тегеран, 1 мая. ИРНА —  Посол России в Иране Леван Джагарян и председатель Ирано-Российской торговой палаты Хади Тизхуш Табан обссудили в воскресенье перспективы расширения российско-иранских торгово-экономических отношений.

"1 мая 2022 года посол России в Иране Леван Джагарян провел  в Реште встречу с председателем Ирано-Российской торговой палаты Хади Тизхушем Табаном. Стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы расширения российско-иранских торгово-экономических отношений с акцентом на развитие межрегиональных связей", сообщили в Telegram-канале посольства РФ в Тегеране.

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