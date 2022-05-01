В Нидерландах прошла выставка «Корана»

Выставку, состоявшуюся 1 мая в самом культурном районе Гааги, между Гаагской центральной библиотекой, Городским конференц-центром и Гаагским Домом кино, посетили много прохожих.

Во время проведения выставки для ознакомления священной книги, наряду с иллюстрациями были показаны переводы аятов Корана на голландском и английском языках. Кроме того, во время трансляции аятов Корана посетителям в индивидуальном порядке были представлены разъяснения о сущности и посланиях Корана.



15 апреля в 15:30 по местному времени, датское ультраправое движение «Жесткий курс» (Stram Kurs) попытался сжечь священную книгу мусульман — Коран и провести антиисламские демонстрации, но протесты мусульман не позволили провести такую акцию в назначенное время. Однако в 17:00 часов лидер датского ультраправого движения «Жесткий курс» Расмус Палудан под охраной полиции сжег Коран.

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