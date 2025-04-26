Соревнования по дрэг-рейсингу «Киш 2025»

Первые соревнования по дрэг-рейсингу (гонкам на ускорение) «Киш 2025» прошли в пятницу 25 апреля 2025 года на площадке для гирокоптеров на острове Киш. Соревнования проводились в категориях: от четырех до восьми цилиндров, SUV и "Свободный класс".

journalistمحمود خاکباز
26 апр. 2025 г., 04:56

Похожие новости

Теги

Ваш комментарий

You are replying to: .