Соревнования по дрэг-рейсингу «Киш 2025»

Первые соревнования по дрэг-рейсингу (гонкам на ускорение) «Киш 2025» прошли в пятницу 25 апреля 2025 года на площадке для гирокоптеров на острове Киш. Соревнования проводились в категориях: от четырех до восьми цилиндров, SUV и "Свободный класс".