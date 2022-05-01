1 мая 2022 г., 14:21
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Галибаф: США пытаются посеять этноконфессиональную рознь в Афганистане

Галибаф: США пытаются посеять этноконфессиональную рознь в Афганистане

Тегеран, 1 мая. ИРНА — США используют террористическую группировку ДАИШ (ИГИЛ) для сеяния этноконфессиональной розни в Афганистане, чтобы ввергнуть угнетенный народ этой страны в беспрецедентный кризис.

Об этом заявил в воскресенье на пленарном заседании Меджлиса (парламента) Ирана спикер Меджлиса Мохаммад-Багер Галибаф.
"Что касается трагических событий и отсутствия безопасности в Афганистане в последние дни, то Соединенные Штаты используют террористическую группировку (ДАИШ) для сеяния этноконфессиональной розни и нестабильности в Афганистане, чтобы ввергнуть угнетенный народ этой страны в беспрецедентный кризис", сказал Галибаф, комментируя недавние теракты в Афганистане.
По его словам, Соединенные Штаты, таким образом намерены потребовать выкуп у базирующегося в Кабуле правительства.
По его словам, в Исламской Республике Иран считает, что правительство Афганистана несет ответственность за обеспечение безопасности страны.
"В связи с этим мы подчеркиваем, что формирование инклюзивного правительства, представляющего все этнические группы в Афганистане, одно из первых требований к достижению цели обеспечения устойчивой безопасности в этой стране", резюмировал спикер иранского Меджлиса.
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