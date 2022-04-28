Палестина призвала международное сообщество положить конец оккупации Израиля

Сегодня Министерство иностранных дел Палестинской национальной администрации в заявлении сообщило, что Израиль усилил свои преступления и жесткое обращение к палестинцам путем распространения ограничения на их жизнь, что приостановить их свободное и обычное движение по своей земле и к посещению мечети Ал-Акса.

В заявлении подчеркивается, что Израиль превратил Палестину в тюрьму, оккупировав их города, деревни и созданием лагерей. При этом, Израиль контролирует движения по въезду и въезду через пропусков. Это ухудшается еще в рамках блокады мечети Ал-Акса и Западных берегов.

Министерство иностранных дел Палестинской национальной администрации подчеркнуло, что эти меры со стороны Израиля не останавливают палестинцев бороться за свои права.

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