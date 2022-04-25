25 апр. 2022 г., 15:25
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Бранко Иванкович считает, что у Ирана огромные шансы выйти в плей-офф ЧМ-2022

Бранко Иванкович считает, что у Ирана огромные шансы выйти в плей-офф ЧМ-2022

Тегеран, 25 апреля. ИРНА — Бывший главный тренер сборной Ирана Бранко Иванкович заявил, что у сборной Ирана есть огромные шансы выйти из группы на предстоящем Чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

Бывший главный тренер сборной Ирана в беседе «tportal» заявил, что у подопечных Драгана Скочича (главного тренера сборной Ирана) выйти из группы на Чемпионате мира в Катаре.

Ранее Иванкович заявил, что сборная Ирана по футболу может стать большим сюрпризом чемпионата мира 2022 года. "Иран - лучшая команда Азии. Иранцы первыми из азиатских команд обеспечили себе путевку на Чемпионат мира. Команда имеет большой опыт выступлений на международном уровне и очень хорошо выступила в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года" приводит Mondo слова бывшего главного тренера сборной Ирана.

Мировое первенство пройдет на 8 стадионах в 5 городах Катара с 21 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

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