Церемония вручения премии "Energy Globe Award Iran" состоится в Тегеране

Премия Energy Globe Award ежегодно вручается с 2000 года. Премия вручается людям и организациям, реализующим экологически устойчивые проекты и применяющим на практике эффективные средства защиты окружающей среды.

Ежегодно оргкомитет премии получает заявки из 187 стран мира, что делает Energy Globe Award самой престижной наградой в области экологии.

"Региональный офис Ирана начал свою деятельность в городе Йезде в сентябре 2021 года", сказал Рахими.

По его словам, с целью привлечения проектов устойчивого развития 15 мая текущего года в Тегеране в присутствии ряда членов совета директоров Мирового энергетического совета состоится церемония вручения наград лауреатам премии "Energy Globe Award Iran".

Он также добавил, что в ходе проведения мероприятия при участии основателя «Energy Globe» Вольфганга Нойманна (Wolfgang Neumann) будет подписано соглашение о создании международного консорциума о сотрудничестве в области воды и энергетики с целью передачи технических знаний, новых технологий и обеспечения устойчивых решений для решения проблем и кризисов в стране.

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