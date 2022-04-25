Церемония вручения премии "Energy Globe Award Iran" состоится в Тегеране

Премия Energy Globe Award ежегодно вручается с 2000 года. Премия вручается людям и организациям, реализующим экологически устойчивые проекты и применяющим на практике эффективные средства защиты окружающей среды.
Ежегодно оргкомитет премии получает заявки из 187 стран мира, что делает Energy Globe Award самой престижной наградой в области экологии.
"Региональный офис Ирана начал свою деятельность в городе Йезде в сентябре 2021 года", сказал Рахими.
По его словам, с целью привлечения проектов устойчивого развития 15 мая текущего года в Тегеране в присутствии ряда членов совета директоров Мирового энергетического совета состоится церемония вручения наград лауреатам премии "Energy Globe Award Iran".
Он также добавил, что в ходе проведения мероприятия при участии основателя «Energy Globe» Вольфганга Нойманна (Wolfgang Neumann) будет подписано соглашение о создании международного консорциума о сотрудничестве в области воды и энергетики с целью передачи технических знаний, новых технологий и обеспечения устойчивых решений для решения проблем и кризисов в стране.
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Тегеран, 25 апреля. ИРНА — Церемония вручения наград лауреатам премии "Energy Globe Award Iran" пройдет 15 мая в Тегеране. Об этом заявил в понедельник глава регионального офиса Мирового энергетического совета Милад Рахими.
Премия Energy Globe Award ежегодно вручается с 2000 года. Премия вручается людям и организациям, реализующим экологически устойчивые проекты и применяющим на практике эффективные средства защиты окружающей среды.
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