25 апр. 2022 г., 13:55
Journalist ID: 2177
News Code: 84730965
0 Persons
T T

Tags

Церемония вручения премии "Energy Globe Award Iran" состоится в Тегеране

Церемония вручения премии "Energy Globe Award Iran" состоится в Тегеране

Тегеран, 25 апреля. ИРНА — Церемония вручения наград лауреатам премии "Energy Globe Award Iran" пройдет 15 мая в Тегеране. Об этом заявил в понедельник глава регионального офиса Мирового энергетического совета Милад Рахими.

Премия Energy Globe Award ежегодно вручается с 2000 года. Премия вручается людям и организациям, реализующим экологически устойчивые проекты и применяющим на практике эффективные средства защиты окружающей среды.
Ежегодно оргкомитет премии получает заявки из 187 стран мира, что делает Energy Globe Award самой престижной наградой в области экологии.
"Региональный офис Ирана начал свою деятельность в городе Йезде в сентябре 2021 года", сказал Рахими.
По его словам, с целью привлечения проектов устойчивого развития 15 мая текущего года в Тегеране в присутствии ряда членов совета директоров Мирового энергетического совета состоится церемония вручения наград лауреатам премии "Energy Globe Award Iran".
Он также добавил, что в ходе проведения мероприятия при участии основателя «Energy Globe» Вольфганга Нойманна (Wolfgang Neumann) будет подписано соглашение о создании международного консорциума о сотрудничестве в области воды и энергетики с целью передачи технических знаний, новых технологий и обеспечения устойчивых решений для решения проблем и кризисов в стране.
Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha