3 дек. 2019 г., 23:12
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Рухани отметил позитивное развитие отношений Ирана и Азербайджана по всем направлениям

Рухани отметил позитивное развитие отношений Ирана и Азербайджана по всем направлениям

Тегеран, 3 декабря. ИРНА — за последние 6 лет отношения между Ираном и Азербайджаном развиваются позитивно и поступательно по всем направлениям, заявил во вторник президент Ирана Хасан Рухани, принимая вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева.

Как сообщает пресс-служба иранского президента Мустафаев во время встречи передал Рухани письменное послание от президента Азербайджана Ильхам Алиев.

"Несомненно, обмен визитами на высшем уровне между двумя странами и теплое и искреннее послание Ильхама Алиева имеют положительное влияние на развитие и продвижение отношений нашими странами", сказал Руахни.

"Иран тщательно следит за реализацией совместных с Азербайджаном проектов по добыче каспийской нефти и крайне серьёзно относится к этому вопросу", добавил президент Ирана.

Рухани также выразил надежду, что на заседании двусторонней комиссии вопрос совместных проектов по нефтедобыче будет детально изучен.

Кроме того, иранский президент подтвердил важность научно-технического сотрудничества и совместной работы в сфере туризма и экологии."Надеюсь, что наши страны добьются эффективного взаимодействия в прикаспийском регионе", указал он.

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