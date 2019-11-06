Преподаватель Ширазского университета стал ведущим ученым Всемирной академии наук

В настоящее время Пуркасеми является доцентом Ширазского университета и проводит исследования по природным ресурсам и инженерной экологии на сельскохозяйственном факультете.

Всемирная академия наук (World Academy of Sciences, TWAS) — позиционирующая себя как глобальная академия наук организация, базирующаяся в г. Триесте, Италия. Согласно определению с сайта ЮНЕСКО, программой которой является TWAS, это «ведущая в мире академия наук, посвященная продвижению науки на [глобальном] юге». Основана группой учёных во главе с Нобелевским лауреатом пакистанским физиком Абдусом Саламом в 1983 году «для продвижения науки и инженерии для устойчивого преуспевания в развивающемся мире».

При этом после предварительного обзора были отобраны 10 молодых ученых, а затем комитет TWAS отобрал пяти исследователей из них и предоставим им поддержку на пять лет.

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