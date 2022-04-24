25 апр. 2022 г., 00:13
Journalist ID: 2388
News Code: 84730335
0 Persons
T T

Tags

Эмманюэль Макрон переизбран на пост президента Франции

Эмманюэль Макрон переизбран на пост президента Франции

Тегеран, 25 апреля, ИРНА - Эммануэль Макрон победил на президентских выборах во Франции и стал первым за последние 20 лет переизбранным лидером государства. Его главная соперница Мари Ле Пен, с которой он вышел во второй тур, признала поражение. Об этом сообщает Хвиля.

44-летний Макрон набрал 58 процентов процентов голосов. У Ле Пен — 42 процента.

Отмечается, что Макрон стал первым за 20 лет переизбранным президентом Франции.

Напоминаем, что эти же политики встретились во втором туре на предыдущих президентских выборах 5 лет назад, в мае 2017 года. Тогда Макрон первый раз победил Ле Пен, ему отдали голоса 66,1% избирателей, в то время как за его конкерентку проголосовало 33,9%.

Многие европейские лидеры поддержали Макрона, выразив опасения, что победа Ле Пен нанесёт ущерб Евросоюзу. Они также обвинили ее в лояльном отношении к президенту России Владимиру Путину.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha