Эмманюэль Макрон переизбран на пост президента Франции

44-летний Макрон набрал 58 процентов процентов голосов. У Ле Пен — 42 процента.

Отмечается, что Макрон стал первым за 20 лет переизбранным президентом Франции.

Напоминаем, что эти же политики встретились во втором туре на предыдущих президентских выборах 5 лет назад, в мае 2017 года. Тогда Макрон первый раз победил Ле Пен, ему отдали голоса 66,1% избирателей, в то время как за его конкерентку проголосовало 33,9%.

Многие европейские лидеры поддержали Макрона, выразив опасения, что победа Ле Пен нанесёт ущерб Евросоюзу. Они также обвинили ее в лояльном отношении к президенту России Владимиру Путину.

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