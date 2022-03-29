Франция «очень далека» от того, чтобы быть образцовой в отношении прав человека: Международная амнистия

«Франция очень далека от того, чего от нее можно было бы ожидать в отношении уважения общественных свобод и прав человека» осудила Международная амнистия в своем докладе за 2021 год, опубликованном во вторник, 29 марта 2022 г., критикуя, в частности, различную политику приема мигрантов в зависимости от того, являются ли они украинцами или других национальностей.

«То, что мы видели за последние несколько недель, особенно совпало с тем, как в прошлом году государственные власти говорили о приеме афганцев, бежавших из своей страны после того, как талибы взяли власть в середине августа», - подчеркнула директор Действий Amnesty International France Натали Годар.

Это в то время, как премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о готовности принять минимум 100 тыс. украинских беженцев.