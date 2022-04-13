Иран занял 7-е место среди стран с самым низким внешним долгом

Согласно последним данным, внешний долг Ирана достиг $7,12 млрд.

Бруней, Лихтенштейн, Новая Зеландия, Туркменистан, Каледония, Нигерия, Иран, Алжир, Гренландия (Дания) и Виргинские острова имеют самый низкий внешний долг в мире соответственно, на основе индекса внешнего долга к ВВП.

Отношение внешнего долга Ирана к ВВП составляет всего 2%.

Этот показатель составляет 32% для России, 33% для Южной Кореи, 59% для ОАЭ, 63% для Турции, 68% для Малайзии, 83% для Катара и 96% для Японии.

В некоторых странах сумма внешнего долга даже превышает ВВП, например, США 102%, Австралия 130%, Италия 141%, Дания 158%, Германия 165%, Испания 170%, Франция 230%, Швейцария 285. % 298% Процент, Великобритания 345% и Сингапур 471%.

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