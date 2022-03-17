Новые подробности о выплате Великобританией своего долга Ирану

Долг включал основную часть предоплаты (и ее проценты), которую Иран передал Великобритании за танки Chieftain, которые не были доставлены в Иран.

Согласно вердикту Международной торговой палаты (ICC) в 1990 и 1996 годах, Великобританию заставили погасить свой долг, в то время как основная часть предоплаты Ирана Великобритании была подтверждена судом этой страны в 2019 году.

Однако Британия не вернула его Ирану под предлогом санкций Европейского союза.

Неназванный источник сообщил ИРНА, что долг сейчас находится на счете Центрального банка Ирана и доступен для страны.

Сначала выплата долга Великобритании Ирану была переведена в Центральный банк Омана, затем оманский банк перевел ее на счет СБ Ирана.

Как сообщается, некоторые западные СМИ начали распространять сообщения во вторник утром, чтобы связать свободу Назанин Загари с прогрессом, достигнутым на ирано-британских переговорах по погашению старого долга Великобритании перед Ираном.

Twitter: @irnarussian

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